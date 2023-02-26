Raymond Oko Grippman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raymond Oko Grippman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raymond Oko Grippman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raymond Oko Grippman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raymond Oko Grippman 31 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raymond Oko Grippman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Raymond Oko Grippman'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raymond Oko Grippman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raymond Oko Grippman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raymond Oko Grippman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raymond Oko Grippman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2019 yılında Great Olympics

1 Ağustos 2020 yılında Bilinmiyor

1 Eylül 2021 yılında Great Olympics

Raymond Oko Grippman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raymond Oko Grippman şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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