Raymundo Rubio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raymundo Rubio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raymundo Rubio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raymundo Rubio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raymundo Rubio 13 Şubat 2001 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Raymundo Rubio Lara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raymundo Rubio Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raymundo Rubio'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raymundo Rubio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raymundo Rubio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raymundo Rubio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raymundo Rubio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Cruz Azul U17

1 Ocak 2019 yılında Cruz Azul U20

1 Ocak 2021 yılında CD Cruz Azul Hidalgo

1 Temmuz 2021 yılında Mineros FC

1 Ocak 2022 yılında Cancún FC

1 Ocak 2023 yılında Cruz Azul U20

Raymundo Rubio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raymundo Rubio şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 191 numaralı formayı giymektedir.

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