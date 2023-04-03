Rayvien Rosario kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rayvien Rosario Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rayvien Rosario adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rayvien Rosario Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rayvien Rosario 11 Nisan 2004 tarihinde Willemstad şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Curacao,Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rayvien Rosario Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Rayvien Rosario, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rayvien Rosario'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rayvien Rosario Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rayvien Rosario futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Sparta R. U18
1 Temmuz 2022 yılında Sparta U21
Rayvien Rosario Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rayvien Rosario şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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