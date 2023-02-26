Raz Karmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raz Karmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raz Karmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raz Karmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raz Karmi 27 Ocak 1996 tarihinde Shoham şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsrail,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da רז כרמי şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raz Karmi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BG Sports yapmaktadır. Raz Karmi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 7 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Raz Karmi'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raz Karmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raz Karmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Raz Karmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raz Karmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Hapoel Bnei Lod

7 Temmuz 2019 yılında Maccabi Netanya

Raz Karmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raz Karmi şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Maccabi Shoham, Hapoel Petah Tikva

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.