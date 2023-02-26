Raz Shlomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raz Shlomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raz Shlomo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raz Shlomo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raz Shlomo 13 Ağustos 1999 tarihinde Ashkelon şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da רז שלמה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raz Shlomo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NIM-Group Sport Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raz Shlomo'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Raz Shlomo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raz Shlomo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raz Shlomo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raz Shlomo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hapoel Tel Aviv

2 Ağustos 2021 yılında Maccabi Netanya

30 Haziran 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

1 Temmuz 2022 yılında Maccabi Netanya

Raz Shlomo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raz Shlomo şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Raz Shlomo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Ashkelon, Hapoel Tel Aviv

İsrail takımında 5 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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