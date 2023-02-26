Raz Twizer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raz Twizer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raz Twizer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raz Twizer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raz Twizer 9 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da רז טוויזר şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raz Twizer Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Raz Twizer'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Raz Twizer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raz Twizer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Raz Twizer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raz Twizer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hapoel Acre

1 Temmuz 2021 yılında Hapoel Tel Aviv

Raz Twizer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raz Twizer şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.