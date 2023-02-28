Razack Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razack Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razack Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razack Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razack Cisse 30 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Abdoul Razack Cissé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razack Cisse Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Razack Cisse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 27 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Razack Cisse'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Razack Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razack Cisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razack Cisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razack Cisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Aswan SC

1 Ağustos 2017 yılında Zamalek

1 Ocak 2018 yılında El Ittihad

30 Haziran 2018 yılında Zamalek

1 Temmuz 2018 yılında El Ittihad

30 Haziran 2019 yılında Zamalek

14 Temmuz 2019 yılında El Ittihad

31 Ekim 2020 yılında Zamalek

7 Kasım 2020 yılında El Ittihad

31 Ağustos 2021 yılında Zamalek

27 Eylül 2022 yılında Bank El Ahly

Razack Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razack Cisse şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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