Razafindranaivo Koloina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razafindranaivo Koloina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razafindranaivo Koloina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Razafindranaivo Koloina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Razafindranaivo Koloina 25 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Madagaskar uyrukludur.Gerçek adı da Solomampionona Koloina Razafindranaivo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Razafindranaivo Koloina Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Razafindranaivo Koloina, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Razafindranaivo Koloina'nin MC Alger ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Razafindranaivo Koloina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Razafindranaivo Koloina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında CFF Andoha.
30 Ocak 2023 yılında MC Alger
Razafindranaivo Koloina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Razafindranaivo Koloina şuan MC Alger takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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