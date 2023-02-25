Razafindranaivo Koloina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razafindranaivo Koloina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Razafindranaivo Koloina kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Razafindranaivo Koloina ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.