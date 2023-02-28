Razak Abalora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razak Abalora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razak Abalora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razak Abalora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razak Abalora 4 Eylül 1996 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razak Abalora Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Razak Abalora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Razak Abalora'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Razak Abalora Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/razak_abalora/

Razak Abalora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razak Abalora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razak Abalora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razak Abalora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2013 yılında Feyenoord Fetteh

29 Temmuz 2017 yılında Azam FC

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

21 Ekim 2020 yılında Asante Kotoko

21 Ocak 2022 yılında FC Sheriff

Razak Abalora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razak Abalora şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Razak Abalora Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 16 numaralı formasıyla 12 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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