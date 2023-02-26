Razak Kasim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razak Kasim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razak Kasim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razak Kasim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razak Kasim 5 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razak Kasim Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına - tarihinde katılmıştır. Razak Kasim'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Razak Kasim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razak Kasim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razak Kasim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razak Kasim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razak Kasim şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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