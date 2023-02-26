Razeen Bennett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razeen Bennett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razeen Bennett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razeen Bennett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razeen Bennett 8 Şubat 2001 tarihinde Johannesburg şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razeen Bennett Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Razeen Bennett'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Razeen Bennett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razeen Bennett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Razeen Bennett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razeen Bennett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2021 yılında Maritzburg Utd.

Razeen Bennett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razeen Bennett şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.