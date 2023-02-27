Raziel Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raziel Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raziel Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raziel Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raziel Garcia 15 Şubat 1994 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Raziel Samir Fernando García Paredes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raziel Garcia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raziel Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raziel Garcia'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Raziel Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/razielgarcia11/

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Raziel Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raziel Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Raziel Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raziel Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında U. San Martín

1 Ocak 2017 yılında Unión Huaral

1 Ocak 2018 yılında César Vallejo

1 Ocak 2021 yılında Cienciano

1 Ocak 2022 yılında Deportes Tolima

12 Ocak 2023 yılında CA Mannucci

31 Aralık 2023 yılında Deportes Tolima

Raziel Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raziel Garcia şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Raziel Garcia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Universidad de San Martín de Porres

Peru takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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