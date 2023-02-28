Razmik Hakobyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razmik Hakobyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razmik Hakobyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razmik Hakobyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razmik Hakobyan 9 Şubat 1996 tarihinde Mrgashat şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Ռազմիկ Հակոբյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razmik Hakobyan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Razmik Hakobyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Razmik Hakobyan'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Razmik Hakobyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razmik Hakobyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razmik Hakobyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razmik Hakobyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Pyunik II

1 Ocak 2014 yılında Pyunik Erivan

27 Temmuz 2018 yılında Alashkert

1 Ocak 2019 yılında Ararat Yerevan

Razmik Hakobyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razmik Hakobyan şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Razmik Hakobyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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