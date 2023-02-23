Razvan Began kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Began Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Began adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Began Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Began 12 Ağustos 1996 tarihinde Sighetu Marmaţiei şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Cătălin Began şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Began Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Razvan Began, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Razvan Began'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Razvan Began Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Began isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razvan Began Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Began futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında CSM Sighet

21 Şubat 2016 yılında CFR Cluj U19

22 Şubat 2016 yılında Farul Constanta

30 Haziran 2016 yılında CFR Cluj U19

18 Ocak 2017 yılında Luceafarul

1 Eylül 2017 yılında Foresta Suceava

1 Temmuz 2018 yılında FC Hermannstadt

1 Şubat 2019 yılında ACS Poli

1 Temmuz 2019 yılında Daco-Getica

17 Ocak 2020 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2021 yılında Sepsi OSK

Razvan Began Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Began şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Razvan Began Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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