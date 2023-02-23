Razvan Began kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Began Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Razvan Began kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Razvan Began ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Razvan Began kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Began Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Razvan Began kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Began Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Began adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Began Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Began 12 Ağustos 1996 tarihinde Sighetu Marmaţiei şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Cătălin Began şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Began Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Razvan Began, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Razvan Began'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Razvan Began Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Began isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Razvan Began Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Began futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında CSM Sighet

21 Şubat 2016 yılında CFR Cluj U19

22 Şubat 2016 yılında Farul Constanta

30 Haziran 2016 yılında CFR Cluj U19

18 Ocak 2017 yılında Luceafarul

1 Eylül 2017 yılında Foresta Suceava

1 Temmuz 2018 yılında FC Hermannstadt

1 Şubat 2019 yılında ACS Poli

1 Temmuz 2019 yılında Daco-Getica

17 Ocak 2020 yılında D. Calarasi

1 Temmuz 2021 yılında Sepsi OSK

Razvan Began kimdir

Razvan Began Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Began şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Razvan Began Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Razvan Began nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Ovidiu Horsia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovidiu Horsia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ovidiu Horsia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ovidiu Horsia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aapo Maenpaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aapo Maenpaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aapo Maenpaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aapo Maenpaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Florian Haita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Haita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Florian Haita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Haita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Najeeb Yakubu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Najeeb Yakubu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Najeeb Yakubu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Najeeb Yakubu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir