Razvan Ducan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Ducan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Ducan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Ducan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Ducan 9 Şubat 2001 tarihinde Videle şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Cristian Ducan şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Ducan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Razvan Ducan'nin FC Botosani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Razvan Ducan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Ducan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Razvan Ducan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Ducan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FCSB U19

1 Temmuz 2018 yılında FCSB

1 Ağustos 2019 yılında FC Arges

20 Ağustos 2020 yılında FCSB

28 Eylül 2020 yılında AFC Turris

15 Ocak 2021 yılında FCSB

16 Ocak 2021 yılında CS Mioveni

30 Haziran 2022 yılında FCSB

20 Ocak 2023 yılında FC Botosani

Razvan Ducan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Ducan şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Razvan Ducan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CS Unirea Petrolul Videle

Romanya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.