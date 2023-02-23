Razvan Erceanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Erceanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Erceanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Erceanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Erceanu 25 Nisan 2006 tarihinde Drobeta Turnu Severin şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Erceanu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Erceanu Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Razvan Erceanu'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Razvan Erceanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Erceanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razvan Erceanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Erceanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SSU Poli U19

1 Ağustos 2022 yılında SSU Poli

Razvan Erceanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Erceanu şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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