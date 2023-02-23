Razvan Ghinescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Ghinescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Ghinescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Ghinescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Ghinescu 17 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Ghinescu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Razvan Ghinescu'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Razvan Ghinescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Ghinescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razvan Ghinescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Ghinescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2019 yılında CSC Ghiroda

30 Haziran 2019 yılında SSU Poli

22 Temmuz 2019 yılında CSC Ghiroda

1 Temmuz 2021 yılında Dumbravita

Razvan Ghinescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Ghinescu şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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