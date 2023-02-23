Razvan Gorovei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Gorovei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Gorovei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Gorovei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Gorovei 18 Mayıs 1994 tarihinde Iași şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Gorovei şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Gorovei Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carp Football Management yapmaktadır. Razvan Gorovei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Razvan Gorovei'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Razvan Gorovei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Gorovei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razvan Gorovei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Gorovei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında CSMS Iași

10 Temmuz 2013 yılında Univ. Craiova

29 Temmuz 2014 yılında Sageata Navodar

1 Temmuz 2016 yılında Miroslava

1 Şubat 2017 yılında SSU Poli

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Miroslava

1 Ağustos 2019 yılında Aerostar

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2020 yılında CSM Focsani

1 Ağustos 2021 yılında SCM Zalau

1 Ocak 2022 yılında Dante Botosani

1 Temmuz 2022 yılında Otelul Galati

Razvan Gorovei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Gorovei şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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