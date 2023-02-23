Razvan Greu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Greu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Greu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Greu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Greu 16 Mart 1995 tarihinde Târgu Mureș şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Lucian Greu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Greu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Razvan Greu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Razvan Greu'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Razvan Greu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Greu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Razvan Greu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Greu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2010 yılında U Cluj

1 Temmuz 2014 yılında CS Mioveni

31 Aralık 2014 yılında U Cluj

14 Ocak 2015 yılında CSM Sighet

30 Haziran 2015 yılında U Cluj

1 Temmuz 2016 yılında FC Botosani

20 Şubat 2017 yılında Sepsi OSK

30 Haziran 2017 yılında FC Botosani

1 Temmuz 2017 yılında U Cluj

1 Ağustos 2019 yılında FC Farul 1920

1 Temmuz 2021 yılında Unirea Slobozia

1 Ağustos 2022 yılında Unirea Dej

26 Ocak 2023 yılında FC Buzau

Razvan Greu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Greu şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.