Razvan Horj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Horj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Horj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Horj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Horj 17 Aralık 1995 tarihinde Moisei şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Horj şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Horj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Razvan Horj, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Razvan Horj'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Razvan Horj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Horj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razvan Horj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Horj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında Minaur

23 Temmuz 2014 yılında Pandurii II

1 Ocak 2016 yılında CFR Cluj

4 Eylül 2017 yılında FC Viitorul

7 Şubat 2018 yılında FC Voluntari

30 Haziran 2018 yılında FC Viitorul

20 Temmuz 2018 yılında Újpest FC

25 Şubat 2019 yılında CFR Cluj

13 Ocak 2020 yılında U Cluj

24 Eylül 2020 yılında Gaz Metan

22 Şubat 2022 yılında Petrolul

Razvan Horj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Horj şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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