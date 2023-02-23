Razvan İorga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan İorga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan İorga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan İorga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan İorga 12 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Ioan Iorga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan İorga Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Razvan İorga'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Razvan İorga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan İorga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razvan İorga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan İorga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Brasov-SR

31 Ağustos 2022 yılında FCV Farul U19

1 Eylül 2022 yılında FCV Farul

Razvan İorga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan İorga şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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