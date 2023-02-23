Razvan Lazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Lazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Lazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Lazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Lazar 14 Şubat 2002 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mihai Răzvan Lazăr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Lazar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Razvan Lazar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Razvan Lazar'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Razvan Lazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Lazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razvan Lazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Lazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2017 yılında Minaur

1 Temmuz 2020 yılında Somcuta Mare

1 Temmuz 2021 yılında Minaur

Razvan Lazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Lazar şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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