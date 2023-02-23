Razvan Matis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Matis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Matis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Matis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Matis 25 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Bogdan Matiș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Matis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Razvan Matis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Razvan Matis'nin Unirea Dej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Razvan Matis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Matis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razvan Matis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Matis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Arges

9 Eylül 2020 yılında FC Viitorul

10 Eylül 2020 yılında Petrolul

1 Ocak 2021 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2021 yılında Chindia

1 Şubat 2022 yılında FCV Farul

14 Şubat 2022 yılında Concordia

30 Haziran 2022 yılında FCV Farul

1 Temmuz 2022 yılında FC Buzau

31 Aralık 2022 yılında FCV Farul

20 Ocak 2023 yılında Unirea Dej

30 Haziran 2023 yılında FCV Farul

Razvan Matis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Matis şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Razvan Matis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U17 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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