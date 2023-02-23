Razvan Mocanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Mocanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Mocanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Mocanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Mocanu 1 Mart 1999 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Ștefan Mocanu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Mocanu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Razvan Mocanu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına - tarihinde katılmıştır. Razvan Mocanu'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Razvan Mocanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Mocanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razvan Mocanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Mocanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Dacia U. Braila

30 Haziran 2022 yılında Concordia

Razvan Mocanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Mocanu şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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