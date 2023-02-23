Razvan Morariu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Morariu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Morariu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Morariu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Morariu 10 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Morariu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara takımına - tarihinde katılmıştır. Razvan Morariu'nin Ripensia Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Razvan Morariu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Morariu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Razvan Morariu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Morariu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Morariu şuan Ripensia Timisoara takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.