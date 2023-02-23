Razvan Oaida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Oaida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Razvan Oaida kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Razvan Oaida ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Razvan Oaida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Oaida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Razvan Oaida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Oaida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Oaida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Oaida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Oaida 2 Mart 1998 tarihinde Petroșani şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Constantin Oaidă şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Oaida Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. Razvan Oaida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Razvan Oaida'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Razvan Oaida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Oaida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Razvan Oaida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Oaida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Mart 2014 yılında Wolves U18

11 Temmuz 2016 yılında Brescia U19

5 Eylül 2017 yılında FC Botosani

1 Temmuz 2019 yılında FCSB

Razvan Oaida kimdir

Razvan Oaida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Oaida şuan FCSB takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Razvan Oaida Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 25 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Razvan Oaida nereli

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