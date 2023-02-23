Razvan Onea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Onea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Onea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Onea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Onea 19 Mayıs 1998 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Philippe Onea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Onea Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Razvan Onea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Razvan Onea'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Razvan Onea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Onea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razvan Onea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Onea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında LPS Satu Mare

29 Temmuz 2017 yılında CS Afumati

29 Ağustos 2019 yılında ACSM Poli Iasi

11 Ocak 2022 yılında FC Rapid 1923

Razvan Onea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Onea şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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