Razvan Patriche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Patriche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Patriche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Patriche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Patriche 29 Nisan 1986 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Bogdan Patriche Nichita şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Patriche Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Paris Prodromidis yapmaktadır. Razvan Patriche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Razvan Patriche'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Razvan Patriche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Patriche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razvan Patriche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Patriche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Sportul S.

8 Temmuz 2013 yılında ASA 2013 Tg. Ms

12 Ocak 2014 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2015 yılında Ac. Clinceni

9 Temmuz 2016 yılında CS Afumati

1 Temmuz 2018 yılında Ac. Clinceni

5 Ocak 2022 yılında FC Dinamo

Razvan Patriche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Patriche şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Razvan Patriche Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 15 Kasım 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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