Razvan Sava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Sava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Sava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Sava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Sava 21 Haziran 2002 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Sergiu Sava şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Sava Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Razvan Sava, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Razvan Sava'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Razvan Sava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Sava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razvan Sava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Sava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2018 yılında Juventus U17

2 Eylül 2019 yılında Pescara U19

21 Ocak 2020 yılında Juventus U19

22 Ocak 2020 yılında Lecce U19

30 Haziran 2020 yılında Juventus U19

26 Eylül 2020 yılında Torino U19

1 Temmuz 2021 yılında Torino

28 Ocak 2022 yılında CFR Cluj

Razvan Sava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Sava şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Razvan Sava Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U20 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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