Razvan Stretea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Stretea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Stretea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Razvan Stretea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Razvan Stretea 11 Kasım 2004 tarihinde Gherla şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Antonio Stretea şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Razvan Stretea Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CFR Cluj U19 futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj U19 takımına 15 Eylül 2017 tarihinde katılmıştır. Razvan Stretea'nin CFR Cluj U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Razvan Stretea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Razvan Stretea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Eylül 2017 yılında CFR Cluj U19
Razvan Stretea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Razvan Stretea şuan CFR Cluj U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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