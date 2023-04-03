Razvan Tamasi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Tamasi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Tamasi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Razvan Tamasi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Razvan Tamasi 7 Mart 2006 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Tamași şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Razvan Tamasi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Razvan Tamasi, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Razvan Tamasi'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Razvan Tamasi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Razvan Tamasi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında FCSB U19
Razvan Tamasi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Razvan Tamasi şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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