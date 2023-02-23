Razvan Tincu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Tincu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Tincu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Tincu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Tincu 15 Temmuz 1987 tarihinde Satu Mare şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Tincu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Tincu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Florin Vulturar yapmaktadır. Razvan Tincu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Razvan Tincu'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Razvan Tincu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Tincu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razvan Tincu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Tincu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Rapid 1923 II

1 Temmuz 2008 yılında FC Botosani

1 Temmuz 2011 yılında CSMS Iași

30 Haziran 2013 yılında FC Botosani

1 Temmuz 2015 yılında Concordia

24 Ocak 2017 yılında FC Botosani

8 Temmuz 2018 yılında Doxa Katokopias

9 Temmuz 2019 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2022 yılında ACSM Poli Iasi

Razvan Tincu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Tincu şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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