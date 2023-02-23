Razvan Trif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Trif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Trif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Trif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Trif 9 Ekim 1997 tarihinde Jidvei şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Alin Trif şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Trif Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 100and10 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Razvan Trif, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Razvan Trif'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Razvan Trif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Trif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razvan Trif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Trif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Gaz Metan

1 Eylül 2017 yılında Luceafarul

30 Haziran 2018 yılında Gaz Metan

15 Şubat 2022 yılında CS Mioveni

7 Ocak 2023 yılında U Cluj

Razvan Trif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Trif şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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