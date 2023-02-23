Razvan Vespe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Vespe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Vespe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Vespe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Vespe 12 Ekim 2002 tarihinde Rovinari şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Ionuț Vespe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Vespe Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Razvan Vespe'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Razvan Vespe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Vespe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razvan Vespe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Vespe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında ACSO Filiasi

1 Eylül 2021 yılında Viitorul Tg.Jiu

Razvan Vespe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Vespe şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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