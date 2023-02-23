Razvan Vulpe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Razvan Vulpe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Razvan Vulpe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Razvan Vulpe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Razvan Vulpe 30 Ekim 2002 tarihinde Rovinari şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Florentin Vulpe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Razvan Vulpe Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Razvan Vulpe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Razvan Vulpe'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Razvan Vulpe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Razvan Vulpe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Razvan Vulpe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Razvan Vulpe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2021 yılında Viitorul Tg.Jiu

Razvan Vulpe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Razvan Vulpe şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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