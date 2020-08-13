RB Leipzig - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Müthiş heyecanıyla geri dönen Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri başladı. Hafta boyu devam edecek olan maçlarda, bugün Leipzig ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, RB Leipzig - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde verilen uzun aranın ardından heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Hafta boyu oynanacak olan çeyrek final mücadelelerinde dün gece, Atalanta ile PSG arasında nefes kesen bir maç oynandı. 90. dakikasına 1-0 geriden giren PSG, 2 dakika arayla attığı 2 gol ile yarı final biletini alan ilk takım oldu. Devler Ligi'nde bu gecenin maçı ise RB Leipzig - Atletico Madrid. Leipzig, son 16 turunda Tottenham'ı geçerken, Atletico Madrid ise bir başka İngiliz takımı Liverpool'u turnuvanın dışına itmişti. Bu mücadelenin galibi, yarı finalde Paris Saint Germain'in rakibi olacak. Peki, RB Leipzig - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
RB LEİPZİG - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde RB Leipzig ile Atletico Madrid karşılaşıyor. Estádio José Alvalade'de oynanacak karşılaşma 13 Ağustos 2020 (bugün) TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi, Polonyalı Szymon Marciniak olacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını, Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Mücadele koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
RB Leipzig ve Atletico Madrid'in karşılaşacağı çeyrek final maçı, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Mukiele; Forsberg, Nkunku; Schick
Atletico Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Savić, Lodi; Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; João Félix; Costa
Leipzig'de sakatlığı nedeniyle Konate karşılaşmada forma giyemeyecek.
Atletico'da testleri pozitif çıkan Vrsaljko ve Correa oynayamayacak. Sakatlığı bulunan Partey'nin ise durumu şüpheli.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
RB Leipzig, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir İspanyol takımıyla eşleşti.
Son yedi Şampiyonlar Ligi sezonunun beşinde çeyrek final gören Atletico Madrid, bunu tarihinde ilk kez başaran RB Leipzig ile karşılaşıyor.
Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde üç kez Alman ekipleriyle eşleşen Atletico Madrid, bu üç eşleşmede de rakiplerini elemeyi başardı (vs Bayer Münih & Leverkusen x2).
RB Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 14 maçın hiçbiri golsüz sona ermezken; Alman ekibi, son beş maçının üçünde kalesini gole kapattı.
RB Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı son sekiz golün dördü penaltıdan geldi. Bu sezon turnuvada Alman temsilcisinden daha fazla penaltı golü kaydeden tek takım Atalanta (5).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son sekize kalan takımlar arasında, yakaladığı gol beklentisi (17.2 xG) ile attığı gol (14) arasında negatif anlamda en büyük fark olan ekip RB Leipzig (-3.2).
2010/11 Şampiyonlar Ligi sezonundan (Schalke) bu yana Bayern Münih ve Borussia Dortmund dışında hiçbir Alman temsilcisi bu turnuvada yarı finale yükselemedi.
Atletico Madrid, 2013/14'ten (Real Madrid) bu yana aynı sezonda hem bir önceki yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonunu eleyen, hem de kupayı kazanan ilk takım olmak için sahaya çıkıyor.
Ocak 2019'dan bu yana Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı 14 golün 12'si maçların ikinci yarılarında geldi.
Alvaro Morata'nın Şampiyonlar Ligi kariyerinde attığı gollerin %53'ü eleme turlarında geldi (8/15). Morata aynı zamanda 2013/14'ten bu yana grup sonrası aşamalarda en fazla gol kaydeden İspanyol oyuncu konumunda (8).
RB Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı son sekiz golün dördünü kaydeden Emil Forsberg, bu golleri maçların ilk ya da son 10 dakikalarında buldu.