Şampiyonlar Ligi'nde verilen uzun aranın ardından heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Hafta boyu oynanacak olan çeyrek final mücadelelerinde dün gece, Atalanta ile PSG arasında nefes kesen bir maç oynandı. 90. dakikasına 1-0 geriden giren PSG, 2 dakika arayla attığı 2 gol ile yarı final biletini alan ilk takım oldu. Devler Ligi'nde bu gecenin maçı ise RB Leipzig - Atletico Madrid. Leipzig, son 16 turunda Tottenham'ı geçerken, Atletico Madrid ise bir başka İngiliz takımı Liverpool'u turnuvanın dışına itmişti. Bu mücadelenin galibi, yarı finalde Paris Saint Germain'in rakibi olacak. Peki, RB Leipzig - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

RB LEİPZİG - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde RB Leipzig ile Atletico Madrid karşılaşıyor. Estádio José Alvalade'de oynanacak karşılaşma 13 Ağustos 2020 (bugün) TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi, Polonyalı Szymon Marciniak olacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını, Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek. Mücadele koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

RB Leipzig ve Atletico Madrid'in karşılaşacağı çeyrek final maçı, beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Mukiele; Forsberg, Nkunku; Schick

Atletico Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Savić, Lodi; Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; João Félix; Costa

Leipzig'de sakatlığı nedeniyle Konate karşılaşmada forma giyemeyecek.

Atletico'da testleri pozitif çıkan Vrsaljko ve Correa oynayamayacak. Sakatlığı bulunan Partey'nin ise durumu şüpheli.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ