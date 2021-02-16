RB Leipzig Liverpool maç özeti izle 0-2

İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan ancak son oynadığı 3 maçta yenilen Liverpool, Almanya Bundesliga'da oynadığı son 3 maçta 3 galibiyet alarak ikinci sırada yer alan Redbull Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi son 16. Turu ilk maçında karşı karşıya geldi.

OZAN KABAK SAHNE ALDI

Milli oyuncu Ozan Kabak'ın ilk 11'de yer aldığı ve 90 dakika mücadele ettiği maçta Liverpool, Redbull Leipzig'i 2-0 mağlup etti ve rövanş maçı için önemli bir avantaj yakaladı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 53.dakikada Mısırlı oyuncu M. Salah ve 58.dakika'da Sadio Mane attı.

LEİPZİG LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ

Mücadelenin özetini Bein Sports'un internet sitesinden izleyebilirsiniz.

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