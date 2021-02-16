RB Leipzig- Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta 2021 ? Ne zaman? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan ancak son oynadığı 3 maçta yenilen Liverpool, Almanya Bundesliga'da oynadığı son 3 maçta 3 galibiyet alarak ikinci sırada yer alan Redbull Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi son 16. Turu ilk maçında karşı karşıya gelecek.

RB LEİPZİG- LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA 2021? NE ZAMAN?

Redbul Leipzig ile Liverpool arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16. Turu ilk maçı bugün oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 23.00'de başlayacak. Almanya'nın İngiltere'den gelen Liverpool takımına ülkeye giriş izni vermemesi nedeniyle mücadele Macaristan'ın Budapeşte kentinde bulunan Macaristan Puskas Arena’da oynanacak. Mücadelede Hırvat hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

RB LEİPZİG- LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Redbul Leipzig ile Liverpool arasındaki mücadele Bein SPORTS HD 2'den naklen, şifreli olarak ekranlara gelecek.