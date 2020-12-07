UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu sezon en dikkat çekici grupları arasında yer alan ve temsilcimiz Başakşehir'inde mücadele ettiği H Grubu, son maçlarına Salı günü çıkıyor. Grubun en önde görünen iki ekibi Manchester United ve PSG'nin yanı sıra Avrupa'nın son yıllarda yükselişe geçen takımlarından Leipzig'de, Başakşehir'e nazaran çok daha tehlikeli takımlar olarak yer alıyor. Bu durumun puan durumuna yansıması ise Leipzig, ManU ve PSG'nin 5. maçlar sonunda 9 puana sahip olmasıyla sonuçlandı. Gruptaki temsilcimiz Başakşehir ise 3 puanla son sırada bulunuyor. Peki, RB Leipzig - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

RB LEİPZİG - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubunda, sezonun son maçı RB Leipzig - Manchester United arasında oynanacak. Gruptaki en kritik gecenin yaşanacağı günde, kaybeden takımın yoluna Avrupa'da devame etme ihtimali doğabilir. Mücadele, Salı gecesi saat 23.00'de Red Bull Arena'da oynanacak. Karşılaşmayı, İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını ise Pau Cebrian ve Roberto del Palomar üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin ülkemizdeki yayıncısı beIN SPORTS, RB Leipzig - Manchester United maçını da kesintisiz şekilde izleyicilerle buluşturacak. Mücadele 8 Aralık Salı gecesi saat 23.00'de beIN SPORTS ekranlarından naklen izlenebilecek.