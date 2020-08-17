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RB Leipzig - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Leipzig-PSG Muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Nefesleri kesen çeyrek final maçlarının ardından yarı finallerde ilk maç Atletico Madrid'i eleyen Leipzig ile Atalanta'yı eleyen Paris Saint Germain arasında oynanacak. Peki, RB Leipzig - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

RB Leipzig - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Leipzig-PSG Muhtemel 11'ler

Çeyrek final mücadelelerin ardından kaldığı yerden devam eden Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak iki maç ile finalin adı belli olacak. Flaş skorların ve beklenmedik sonuçların alındığı çeyrek final mücadelelerinin ardından yarı final karşılaşmaları başlıyor. Yarı final ilk maçında  Atletico Madrid'i eleyen Leipzig ile Atalanta'yı eleyen Paris Saint Germain karşılaşacak. Peki, RB Leipzig - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

RB LEİPZİG-PSG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Estadio da Luz'da oynanacak Leipzig - PSG mücadelesi, 18 Ağustos 22.00'da başlama vuruşunu gerçekleştirecek. Karşılaşmada Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez yarı final oynayacak olan Leipzig, yıldızlar topluluğu PSG karşısında şansını deneyecek. Mücadelenin hakemi, Hollandalı Björn Kuipers olacak. Kuipers'in yardımcılıklarını, Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve final maçları yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un aldığı karar ile şifresiz yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, 18 Ağustos 22.00'da beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz olarak naklen izleyebilirler. 

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: P. Gulácsi, Angeliño, D. Upamecano, Klostermann, Halstenberg, Sabitzer, Nkunku, Daniel Olmo, Laimer, Kampl, Poulsen

PSG: Keylor Navas, Thiago Silva, Kimpembe, Kehrer, Bernat, Marquinhos, Ander Herrera, Gueye, Neymar, Icardi, Sarabia

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Onur Çelik
Spor Editörü


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