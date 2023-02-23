R%C4%83Zvan İlan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 R%C4%83Zvan İlan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak R%C4%83Zvan İlan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

R%C4%83Zvan İlan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

R%C4%83Zvan İlan 20 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Răzvan Iulian Ilan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

R%C4%83Zvan İlan Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına - tarihinde katılmıştır. R%C4%83Zvan İlan'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

R%C4%83Zvan İlan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

R%C4%83Zvan İlan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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R%C4%83Zvan İlan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

R%C4%83Zvan İlan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

R%C4%83Zvan İlan şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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