Reagan Van Der Ross kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reagan Van Der Ross Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reagan Van Der Ross adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reagan Van Der Ross Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reagan Van Der Ross 20 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Reagan Claude Van der Ross şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reagan Van Der Ross Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Reagan Van Der Ross'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reagan Van Der Ross Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reagan Van Der Ross isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reagan Van Der Ross Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reagan Van Der Ross futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Kasım 2020 yılında Bloem. Celtic

28 Ocak 2022 yılında Maritzburg Utd.

Reagan Van Der Ross Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reagan Van Der Ross şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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