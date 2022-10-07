Reaktif Hazırlayıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Reaktif Hazırlayıcı görev tanımı nedir, Reaktif Hazırlayıcı ne iş yapar, Reaktif Hazırlayıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Reaktif Hazırlayıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Reaktif Hazırlayıcı Tanımı;

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Reaktif Hazırlayıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Reaktif Hazırlayıcı Maaşları

Reaktif Hazırlayıcı maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Reaktif Hazırlayıcı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Reaktif Hazırlayıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.29

Meslek Adı :

Reaktif Hazırlayıcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonunu planlayan, reaktif çözeltisi hazırlama ön işlemlerini yapan, reaktif çözeltisi hazırlayan, reaktif çözeltisi hazırlama sonrası işlemleri yapan ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmalara katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Reaktif Hazırlayıcı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)İş organizasyonu yapmak, b)Reaktif çözeltisi hazırlama öncesi işlemleri yapmak(çözelti tanklarını kontrol etmek, reaktif kontrolü yapmak, reaktifhaneyi kontrol etmek.)

c)Reaktif çözeltisi hazırlamak(reaktif çözeltisini karıştırmak, reaktif çözeltisini besleme tankına aktarmak.)

d) Reaktif çözeltisi hazırlama sonrası işlemleri yapmak(reaktifhanenin temizliğini yapmak, vardiya raporu hazırlamak,

e) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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