Reaktif Hazırlayıcı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 8112.29

Meslek Adı : Reaktif Hazırlayıcı

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu : Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu : Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonunu planlayan, reaktif çözeltisi hazırlama ön işlemlerini yapan, reaktif çözeltisi hazırlayan, reaktif çözeltisi hazırlama sonrası işlemleri yapan ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmalara katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Reaktif Hazırlayıcı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)İş organizasyonu yapmak,

b)Reaktif çözeltisi hazırlama öncesi işlemleri yapmak(çözelti tanklarını kontrol etmek, reaktif kontrolü yapmak, reaktifhaneyi kontrol etmek.)

c)Reaktif çözeltisi hazırlamak(reaktif çözeltisini karıştırmak, reaktif çözeltisini besleme tankına aktarmak.)

d) Reaktif çözeltisi hazırlama sonrası işlemleri yapmak(reaktifhanenin temizliğini yapmak, vardiya raporu hazırlamak,

e) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Reaktif Hazırlayıcı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları mesleği için “2212.65” kod olarak kullanılır iken Nakış Öğretmeni-Ortaöğretim mesleği için “2320.61” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Reaktif Hazırlayıcı Meslek Kodu “8112.29” olarak belirlenmiştir.

