Reaktör Operatörü-Petrol Rafinerisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Reaktör Operatörü-Petrol Rafinerisi görev tanımı nedir, Reaktör Operatörü-Petrol Rafinerisi ne iş yapar, Reaktör Operatörü-Petrol Rafinerisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Reaktör Operatörü-Petrol Rafinerisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Reaktör Operatörü-Petrol Rafinerisi Tanımı;

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Reaktör Operatörü-Petrol Rafinerisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Reaktör Operatörü-Petrol Rafinerisi Maaşları

Reaktör Operatörü-Petrol Rafinerisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Reaktör Operatörü-Petrol Rafinerisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Reaktör Operatörü-Petrol Rafinerisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3134.09

Meslek Adı :

Reaktör Operatörü-Petrol Rafinerisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Petrol Ve Doğal Gaz Rafine Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İçinde, petrolden çıkarılan hidrokarbonların katalitik çatlamalarla hidrojen kaybettiği bir reaktörü çalıştıran veya bunun çalışmasına nezaret eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Reaktör Operatörü (Petrol Rafinesi) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hidrokarbonların rektöre akışını düzenlemek,

b) Isı, basınç ve sıvı seviyesini devam ettirip diğer çalıştırma kontrollerini belirli sınırlara göre düzenlemek,

c) Teçhizatın bir bütün olarak çalışmasını sağlayıp yardımcıları gereğine göre idare ve kontrol etmek,

d) İstihsal olunan malzemenin tipine göre ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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