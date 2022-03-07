Real Madrid 3- 1 PSG | Maç sonucu, özeti

Şampiyonlar Ligini en çok kazanan İspanya temsilcisi Real Madrid, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Fransız ekibi PSG'yi Santiago Bernabeu Stadı'nda ağırladı.

Türkiye saati ile 23.00'de başlayan mücadeleye hızlı başlayan Paris Saint Germain, Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin golüyle mücadelenin ilk yarısını geride kapatan Real Madrid ikinci yarıda fırtına gibi esti.

BENZEMA 20 DAKİKADA MAÇI SÖKTÜ

Eflatun beyazlılar, 61. 76. ve 78.dakikada Fransız golcü Karim Benzema'nın attığı gollerle rakibini 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

MBAPPE REKOR KIRDI AMA YETMEDİ

PSG formasıyla 157 gole ulaşan Mbappe, İsveçli Zlatan Ibrahimovic'i geçerek kulüp tarihinin en golcü ikinci ismi oldu. İlk sırada 200 golle Edinson Cavani bulunuyor.

BENZEMA TARİHE GEÇTİ

34 yaşındaki Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan en yaşlı futbolcu oldu.