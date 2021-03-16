Real Madrid - Atalanta maç özeti izle 3-1! Real Madrid, yıldızlarıyla turladı

Avrupa'nın en prestijli kupası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu rövanş maçları sürüyor. Bu kapsamda İspanyol temsilcisi Real Madrid, İtalya'da oynanan ilk maçta rakibi 1-0 yendiği Atalanta'yı rövanş maçında konuk etti.

MÜCADELEDEN DAKİKALAR

Türkiye saati ile dün saat 23.00'de başlayan mücadele Estadio Alfredo Di Stéfano stadyumunda oynandı. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönettiği maçta Real Madrid, 32 dakikada Modric'in asistinde Benzema'nın attığı golle maçta 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 45.dakikasında Atalantalı oyuncu Muriel kaleci Courtois ile karşı karşıya kaldığı anda hakem Makkelie ilk yarıyı bitirdi ve konuk takım mutlak bir gol pozisyonundan oldu.

İkinci yarının başlarında 52.dakikada ceza sahası dışında toplu buluşan Vinicius Junior, çalımlarla ceza sahası içine girerek kaleci Sportiello ile karşı karşıya kaldı. Pozisyonda sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu kalecinin sağından az farkla dışarı çıktı.

Mücadelenin 58.dakikasında Atalanta'nın kaptırdığı topta gelişen kontra atakta topu ceza sahasına kadar süren Vinicius yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ramos, penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 2-0 yaptı.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Atalanta ceza sahası yayının 1-2 metre kadar gerisinden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Muriel yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skor 2-1 oldu.

Atalanta'nın golünden 2 dk sonra Real Madrid'in hızlı gelişen kontra atağında Lucas Vazquez'in pasında topla buluşan Asensio'nun yerden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu ve skor 3-1 oldu. Maçta başka gol olmayınca Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

REAL MADRİD- ATALANTA İLK 11'LER

Real Madrid:, Thibaut Courtois ,Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho Fernandez, Ferland Mendy, Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde, Lucas Vazquez, Karim Benzem, Vinicius Junior.

Atalanta: Marco Sportiello, Rafael Toloi, Joakim Maehle, Cristian Romero , Berat Djimsiti, Robin Gosens, Marten de Roon, Ruslan Malinovsky, Matteo Pessina, Mario Pasalic, Luis Muriel.

REAL MADRİD- ATALANTA MAÇ ÖZETİ İZLE

Real Madrid ile Atalanta arasında oynanan maçı izlemek için tıklayınız.