Real Madrid - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Avrupa'nın en prestijli kupası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu maçları sürüyor. Bu kapsamda İspanyol temsilcisi Real Madrid, İtalya'da oynanan ilk maçta rakibi 1-0 yendiği Atalanta'yı rövanş maçında konuk edecek.

REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile Atalanta arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçı Türkiye saati ile 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen ve şifreli olarak ekranlara gelecek. Estadio Alfredo Di Stéfano stadyumunda oynanacak olan maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Mario Diks yapacak.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Valverde, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius.

Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pasalic, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata.