Dünya liglerinde hafta içi kupa mesaisi yaşanıyor. Kulüplerin lig maçlarına göre daha rotasyonlu bir kadroyu tercih ettiği kupa maçları, futbol ve iddia sevenlerin takibine girmeyi başarıyor. İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, aynı ligde mücadele ettiği Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. İspanya Süper Kupa mücadelesinin merak edilen tüm sorularını haberimizde yanıtladık. Peki, Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

REAL MADRİD-ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin ilgiyle ekran karşısına kitleyecek İspanya Süper Kupa maçında Real Madrid - Athletic Bilbao karşılaşması La Rosaleda oynanacak. 14 Ocak Perşembe günü oynanacak İspanya Süper Kupa maçı Real Madrid - Athletic Bilbao, Türkiye saatiyle 23.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Diego Barbero olacak.

HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Athletic Bilbao maçını, bu akşam saat 23.00'de Tivibu Spor ve Nesine.com'dan izleyebilirsiniz.