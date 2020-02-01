Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman? Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

İki takım Real Madrid - Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Yapılan İSPANYA: LaLiga - 22. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

İspanya futbolunun iki köklü takımı Real Madrid ile Atletico Madrid’i buluşturacak Madrid derbisi nefesleri kesecek. 46 puanla liderlik koltuğunda oturan Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid, derbiden galibiyetle ayrılarak, şampiyonluk yolunda fire vermek istemiyor. Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Diego Simeone'li Atletico Madrid ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

İspanya Ligi’nde bu akşam nefes kesilecek... La Liga’daki derbi karşılaşmasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı’nda Atletico Madrid’i konuk edecek. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve son 4 resmi maçta galibiyet yüzü göremeyen Atletico’da Diego Costa, Arias ve Joao Felix sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Ev sahibi Real’de Bale’nin yanı sıra Asensio ve Hazard’ın sakatlıkları nedeniyle oynamayacağı bildirildi.

El Clasico ile birlikte İspanya futbolunun en büyük rekabeti olarak kabul edilen Madrid derbisine Santiago Bernabeu Stadyumu ev sahipliği yapacak. TSİ 18.00'de başlayacak mücadele D Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart’tan futbolseverler ile buluşacak.

Süper Kupa’da Real kazanmıştı

22. hafta öncesi Real, 46 puanla ligde lider, konuk ekip ise 36 puanla 5. sırada yer alıyor. İki takım son olarak Suudi Arabistan’da oynanan Süper Kupa Finali’nde karşı karşıya geldi ve golsüz sona eren maçın penaltılarında Real, sahadan 4-1 galibiyetle ayrıldı. İlk yarıda Atletico’nun sahasındaki mücadele ise 0-0 tamamlanmıştı.

Real Madrid - Atletico Madrid 11'ler:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Valverde, Modric; Isco, Benzema

Atletico Madrid: Oblak; Vrsaljko, Felipe, Savic, Renan Lodi; Vitolo, Marcos Llorente, Thomas, Saúl; Morata, Correa

1999-2013 yılları arasında oynanan derbilerde Atletico Madrid, 25 maç boyunca galibiyet yüzü göremezken bu durumu değiştiren adam ise Diego Simeone oldu. Simeone takımın başına geçtiği andan itibaren oynanan 26 derbide Atletico’nun 8 galibiyeti bulunurken, 11 beraberlik, 7 mağlubiyet karnesi iki takımı dengelemiştir.

Zinedine Zidane ve Diego Simeone derbide 12 kez karşı karşıya

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ile Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, teknik adam olarak Madrid derbisinde 10 kez karşı karşıya geldi. Teknik adamlık kariyerlerindeki karşılaşmalarında Zidane 4, Simeone 2 kez kazanrken 4 maç da beraberlikle sona erdi.

1 kez de futbolcu olarak bu derbide rakip olan iki ismin Aralık 2003’teki mücadelesinde Zidane önderliğinde Real Madrid, maçı 2-0 kazanırken Atletico takımındaki eksikler nedeniyle Simeone o maçta orta saha yerine stoper olarak görev yaptı ve bu maç, Madrid derbileri tarihinin en erken golünün atıldığı maç olarak da kayıtlara geçti. Maçın 16’ncı saniyesinde golü atan Brezilyalı Ronaldo, Madrid derbilerinin en hızlı golünü atan oyuncusu unvanını halen elinde bulunduruyor.